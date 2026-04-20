Luxemburg / Trier – Die Spritpreise in Luxemburg heute bleiben für viele Autofahrer aus der Region Trier, der Eifel und dem Saarland ein entscheidender Faktor beim Tanken. Auch am Montag, 20. April 2026, zeigt sich: Besonders beim Dieselpreis in Luxemburg bleibt das Niveau weiterhin vergleichsweise attraktiv.

Wer aktuell nach „Benzinpreise Luxemburg heute“, „Spritpreise Luxemburg aktuell“ oder „Diesel Luxemburg Preis“ sucht, bekommt hier die wichtigsten Zahlen im Überblick – basierend auf den staatlich festgelegten Maximalpreisen.

Aktuelle Spritpreise in Luxemburg heute (20.04.2026)

Die Preise gelten landesweit an allen Tankstellen als Obergrenze.

Diesel

1,872 € pro Liter

Benzin

Super 95 (E10): 1,721 € pro Liter

Super 98 (Super Plus): 1,827 € pro Liter

Damit bleiben die Benzinpreise in Luxemburg zum Wochenstart stabil – insbesondere nach den spürbaren Bewegungen der vergangenen Tage.

Dieselpreis in Luxemburg bleibt unter wichtiger Marke

Der Fokus vieler Pendler liegt weiterhin auf dem Dieselpreis in Luxemburg. Mit 1,872 Euro pro Liter bleibt dieser klar unter der psychologisch wichtigen Marke von 1,90 Euro.

Für Vielfahrer und Berufspendler aus Trier, Konz, Schweich oder Saarburg ist das ein entscheidender Vorteil. Gerade bei größeren Tankvolumen summiert sich der Preisunterschied schnell.

Benzinpreise stabil – Luxemburg bleibt attraktiv

Während Diesel zuletzt stärker schwankte, zeigen sich die Benzinpreise in Luxemburg heute konstant:

Super 95 (E10): 1,721 Euro

Super Plus 98: 1,827 Euro

Damit bleibt Luxemburg auch für Benzinfahrer weiterhin interessant. Besonders häufig gesucht werden aktuell Begriffe wie:

Spritpreise Luxemburg heute

Benzinpreise Luxemburg aktuell

Super 95 Luxemburg Preis heute

Warum viele Autofahrer weiterhin in Luxemburg tanken

Der anhaltende Tanktourismus aus Deutschland hat klare Gründe:

geringere Energiesteuern als in Deutschland

staatlich regulierte Maximalpreise

kaum Preisschwankungen im Tagesverlauf

Tankstellen in Wasserbillig, Grevenmacher, Remich oder Echternach sind daher weiterhin stark frequentiert – vor allem zum Wochenstart.

Ein schneller Überblick über die tägliche Entwicklung ist jederzeit über spritpreise.lu möglich, eine der wichtigsten Quellen für aktuelle Kraftstoffpreise im Großherzogtum.

So entwickeln sich die Spritpreise in Luxemburg weiter

Die Spritpreise in Luxemburg hängen maßgeblich von internationalen Faktoren ab:

Entwicklung der Rohölpreise

geopolitische Lage (z. B. Nahost-Konflikte)

Wechselkurs Euro / US-Dollar

Aktuell deutet vieles auf eine weiterhin volatile Lage hin – kurzfristige Preisbewegungen bleiben möglich.

Fazit: Stabiler Wochenstart mit günstigem Diesel

Zum Start in die neue Woche bleiben die Spritpreise in Luxemburg heute (20. April 2026) insgesamt stabil. Besonders wichtig:

👉 Diesel bleibt mit 1,872 € unter 1,90 €

👉 Benzinpreise unverändert günstig

Für Autofahrer aus der Region Trier lohnt sich der Blick über die Grenze weiterhin – vor allem bei regelmäßigen Tankstopps.