Hochschule Trier: Feierliche Übergabe der Deutschlandstipendien — jungen Talenten Perspektiven eröffnen

TRIER. Am 16. April 2026 fand die feierliche Vergabe der Deutschlandstipendien der Hochschule Trier in den Räumlichkeiten der Sparkasse Trier statt. Im Rahmen der Veranstaltung erhielten insgesamt 56 Stipendiatinnen und Stipendiaten des Förderjahres 2025/26 ihre Urkunden und hatten die Gelegenheit, ihre Fördernden persönlich kennenzulernen.

Die Veranstaltung wurde durch Frau Prof. Dr.-Ing. Beate Massa, Vizepräsidentin für Studium und Lehre der Hochschule Trier, moderiert. In seiner Rolle als Hausherr begrüßte Martin Grünen, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Trier, die Gäste. Ebenfalls herzliche Grußworte richtete die Präsidentin der Hochschule Trier, Frau Prof. Dr. Dorit Schumann, an die Anwesenden.

„Das Deutschlandstipendium eröffnet engagierten und leistungsstarken Studierenden wertvolle Freiräume für ihr Studium und ihre persönliche Entwicklung. Ich freue mich sehr, dass unsere Fördernden dazu beitragen, jungen Talenten Perspektiven zu eröffnen und sie auf ihrem Weg zu begleiten“, betonte Prof. Dr. Dorit Schumann in ihrer Ansprache.

Auch Prof. Dr.-Ing. Beate Massa unterstrich die Bedeutung des Programms: „Das Deutschlandstipendium verbindet finanzielle Unterstützung mit persönlicher Wertschätzung. Der direkte Austausch zwischen Fördernden und Geförderten schafft Begegnungen, aus denen oft langfristige Kontakte und neue Chancen entstehen.“

Im Anschluss an die feierliche Urkundenverleihung bot ein Umtrunk mit Buffet die Möglichkeit zum persönlichen Austausch und zur Vernetzung zwischen Fördernden und Geförderten. Musikalisch rundete die Musikband „JeansOnJazz“ den Abend ab.

Das Deutschlandstipendium wird an der Hochschule Trier seit 2011 vergeben. Es fördert leistungsstarke und engagierte Studierende mit monatlich 300 Euro – finanziert jeweils zur Hälfte durch private Mittelgebende und den Bund.

Die Hochschule Trier bedankt sich herzlich bei allen Förderpartnern für ihr Engagement und ihre großzügige Unterstützung des akademischen Nachwuchses. Allen Stipendiatinnen und Stipendiaten wünscht die Hochschule weiterhin viel Erfolg auf ihrem Studienweg.

Infos zum Stipendium unter:

https://www.hochschule-trier.de/studium/informationen-service/finanzierung/stipendien-und-stiftungen/deutschlandstipendium

https://www.deutschlandstipendium.de/deutschlandstipendium/de/home/home_node.html (Quelle: Hochschule Trier)