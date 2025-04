Schwerer Unfall bei Ralingen: Mann von Feuerwehr aus PKW befreit

RALINGEN. Am Abend des 3. April 2025 ereignete sich gegen 21.55 Uhr auf der B418 zwischen Ralingen und Wintersdorf ein schwerer Verkehrsunfall.

Der 62 Jahre alte, alleinbeteiligte Unfallverursacher befuhr die B418 mit seinem PKW samt leerem Viehanhänger in Fahrtrichtung Wintersdorf. Hier kam er mit seinem Gespann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte jedoch durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Im Anschluss wurde er zur weiteren Versorgung in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Das stark beschädigte Gespann soll im Verlauf des 4. April geborgen werden. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme musste der Streckenabschnitt zeitweise voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Edingen-Godendorf, Godendorf, Newel, Ralingen, Welschbillig und Wintersdorf ebenso wie zwei Streifen der Polizeiinspektion Trier. (Quelle: Polizeidirektion Trier)