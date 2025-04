„Speedmarathon“: Verstärkte Kontrollen – Polizei Trier nennt einige Standorte

Von Montag bis Sonntag kontrolliert die Polizei verstärkt auf den Straßen - auch in Rheinland-Pfalz. Was müssen Autofahrerinnen und Autofahrer wissen? Wie geht die Polizei vor?

MINZ/KOBLENZ/TRIER. Autofahrerinnen und Autofahrer aufgepasst: In der kommenden Woche finden auch in Rheinland-Pfalz verstärkte Polizeikontrollen statt. Das Bundesland beteilige sich am sogenannten Speedmarathon, sagte ein Sprecher des Innenministeriums.

Wann genau finden die Kontrollen statt?

Die Aktion läuft von Montag bis Sonntag. In der Woche kann es vermehrt zu Kontrollen kommen. Besondere Vorsicht ist aber am Mittwoch geboten: An diesem Tag wird die Polizei ihre Maßnahmen noch mal verstärken und ausweiten.

Wo wird geblitzt und kontrolliert?

Überall im Land macht die Polizei bei der Aktion mit. Wo genau Kontrollen stattfinden werden, verrät sie aber nicht. «Die Kontrollen und Messungen erfolgen grundsätzlich flächendeckend», teilte etwa die Polizei Westpfalz mit. Die Kontroll- bzw. Messörtlichkeiten würden die Polizeipräsidien individuell auswählen, hieß es weiter.

Die Polizei Trier hat im Vorfeld einige Standorte bekanntgegeben, wie die B51 bei Olzheim, die B327 bei Hermeskeil, die B257 bei Seinsfeld und die L151 bei Mertesdorf für die Kontrollen am Montag. Sie weist aber auch darauf hin, «dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird».

Die Polizeidirektionen Mainz, Bad Kreuznach, Worms sowie die Verkehrsdirektion Mainz organisierten jeweils mehrere Kontrollstellen, teilte die dortige Polizei mit. Dabei werde unter anderem ein Augenmerk auf Unfallhäufungsstellen gelegt, wie etwa in Ober-Hilbersheim oder auf der Rheinhessenstraße in Mainz.

Wie geht die Polizei vor?

«Wir werden grundsätzlich die Handlaserpistolen in den Einsatz bringen», teilte die Polizei Koblenz mit. Auch feste Blitzer, Trailer und Fahrzeuge mit installierten Messsystemen kommen demnach zum Einsatz.

Die Polizei Westpfalz setzt ergänzend auf Anhaltekontrollen, um Verstöße unmittelbar zu ahnden. Dabei könne direkt mit den Menschen gesprochen werden, was bei der Prävention helfe.

Was ist das Ziel der Aktion?

Die Aktion wird von Roadpol organisiert. «Roadpol ist ein europaweites Polizeinetzwerk, mit dem Ziel die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken», erklärte die Polizei Rheinpfalz. Auch die Koblenzer Polizei hofft, damit die Verkehrssicherheit zu stärken.

Seit dem vergangenen Jahr sei die Zahl der Unfälle mit verletzten oder getöteten Menschen im Bereich des Polizeipräsidiums Mainz angestiegen, hieß es aus der Landeshauptstadt. Dem wolle man entgegenwirken. «Die Kontrollwoche dient dazu, auf die Gefahren von Geschwindigkeitsüberschreitungen hinzuweisen und die Verkehrssicherheitsarbeit zu erhöhen», hieß es. «Darüber hinaus sollen die Gefahren, welche durch überhöhte Geschwindigkeiten entstehen können, noch stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden.»

Was rät die Polizei Autofahrerinnen und Autofahrern?

«Den Verkehrsteilnehmenden rät die Polizei, nicht nur in der Kontrollwoche angemessen zu fahren, um eben auch an allen anderen Tagen sicher und unverletzt anzukommen», so die Polizei Koblenz. Und auch aus Rheinpfalz kommen ähnliche Töne: «Insbesondere bei Verkehrsunfällen steigt das Risiko von schweren Verletzungen mit der Geschwindigkeit. Wer zu schnell fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere!» (Quellen: dpa)