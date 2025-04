Abios Amigos! Gymnasium Konz verabschiedet Abiturjahrgang 2025

KONZ. Am 28.3.2025 fand am Gymnasium Konz die Entlassfeier des Abiturjahrgangs 2025 statt. Die 55 Abiturientinnen und Abiturienten fanden sich samt ihrer Familien und dem Lehrerkollegium in der festlich geschmückten Saar-Mosel-Halle ein, um ihre Abiturzeugnisse entgegenzunehmen.

Die Schulgemeinschaft des Gymnasiums Konz gratuliert allen Abiturientinnen und Abiturienten zum bestandenen Abitur:

Bach, Fynn

Konz

Baumgartner, Nikola

Konz

Benzkirch, Leo

Konz

Berty, Lajos Julian

Wasserliesch

Bintz, Janson

Konz

Blaha, Johanna

Konz

Christandl, Erik

Konz

Demircan, Hüseyin

Konz

Drescher, Jonathan

Wiltingen

Feiten, Mara

Tawern

Ferlemann, Franziska

Konz

Fettes, Greta

Tawern

Fuchs, Maximilian

Konz

Gandara Palzer, Mateo

Tawern

Garcés Schellheimer, Marc

Konz

Görgen, Marie

Konz

Gulitz, Jan

Wasserliesch

Hahn, Lucie

Kanzem

Hellenbrand, Julia

Konz

Hoffmann, Luca

Temmels

Hoffmann, Tobias

Wasserliesch

Hofmann, Sarah

Konz

Jedich, Jan

Konz

Jonas, Niclas

Konz

Kalkstein, Lea

Konz

Kettern, Sophie

Trier

Klemann, Mateo

Konz

Konrad, Hannah

Wawern

Konz, Liah

Wasserliesch

Krämer, Leonie

Konz

Lederer, David

Tawern

Marx, Isabella

Konz

Mersch, Katharina

Pellingen

Mertz, Julian

Wawern

Mich, Laura

Nittel

Mula, Joel Moises

Konz

Müller, Leonie

Pellingen

Noth, Ida

Nittel

Pavlovic, Dusanka

Konz

Pensé, Lucille

Franzenheim

Poppelreiter, Lena

Wellen

Prenzel, Alexander

Grevenmacher

Primm, Carina

Tawern

Reuter, Merle

Konz

Schober, Amelie

Kanzem

Stern, Connor

Temmels

Verbree, Heleen

Wiltingen

Wagner, Charlotte

Wasserliesch

Walter, Raphael

Konz

Wieshofer, Vincent

Tawern

Willems, Greta

Konz

Wrage, Hannah

Konz

Zerbe, Bernhard

Konz

Zillgen, Jan

Konz

Zimmer, Sanja

Konz (Quelle: S. Steinbach / Gymnasium Konz)