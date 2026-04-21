Wittlich: Hoher Schaden bei Sachbeschädigung an Schul-Mensa — Schweißbahnen abgerissen

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Foto: unsplash/Symbolbild

WITTLICH. Im Zeitraum von Freitag, 17.4.2026, 13.00 Uhr, bis Sonntag, 19.4.2026 14.00 Uhr, kam es an der Liesertalschule in Wittlich-Wengerohr zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter kletterten auf das Dach der Mensa der Schule und rissen dort frisch verlegte Schweißbahnen ab.

Dadurch gelangte der einsetzende Regen in die Mensa und verursachte dort einen nicht unerheblichen Schaden an der Decke und den dort befindlichen Tischen. Wer verdächtige Personen auf dem Dach der Mensa oder sonstige Beobachtungen im oben genannten Zeitraum gemacht hat, setzt sich bitte mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung (Telefon: 06571-9260, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

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