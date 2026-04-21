Seniorentag in Konz-Karthaus: Vielfältige Angebote und großes Besucherinteresse

KONZ. Unter dem Motto „Älter werden – aktiv bleiben“ fand am vergangenen Samstag der Seniorentag der Verbandsgemeinde Konz im Gemeindehaus der evangelischen Kirche in Karthaus statt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich zu informieren und auszutauschen. Die Veranstaltung stieß auf durchweg positive Resonanz.

Eröffnet wurde der Seniorentag von Bürgermeister Guido Wacht gemeinsam mit dem Seniorenbeauftragten der Verbandsgemeinde Konz, Herrn Hurth, der die Veranstaltung mit der Verwaltung organisiert hatte. Im Anschluss machte sich der Bürgermeister bei einem Rundgang ein persönliches Bild von den vielfältigen Angeboten und kam an den Informationsständen mit Ausstellern und Gästen ins Gespräch.

„Unsere Gesellschaft wird älter – deshalb ist es wichtig, aktiv zu bleiben und sich frühzeitig über Unterstützungs‑, Mitmach- und Vorsorgeangebote zu informieren. Die große Bandbreite der Stände zeigt, wie vielfältig die Angebote für Seniorinnen und Senioren in der Verbandsgemeinde Konz sind“, betonte Bürgermeister Wacht.

Zahlreiche Institutionen und lokale Akteure präsentierten ihre Arbeit: der Pflegestützpunkt, die Gemeindeschwester Plus, die Caritas Sozialstation, das DRK, der Malteser Hilfsdienst, der VdK, die Turngemeinde Konz, Ritter Hörgeräte, der Zeitgarten, ProRetina, das Demezzentrum Trier mit der Betreuungsgruppe Konz-Krettnach, Reha-Sport „Exclusive“ und die Fachstelle Gesundheitsförderung und Prävention der Kreisverwaltung.

Ergänzt wurde dieses Angebot beim Seniorentag durch gut besuchte Impulsvorträge zu den Themen Stressbewältigung, Seniorensicherheit und digitale Teilhabe. Außerdem luden praktische Bewegungsangebote zum Mitmachen ein. Bei Kaffee und Kuchen blieb ausreichend Zeit für Gespräche und Begegnungen. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)