Saarland: PKW flieht vor Polizei — Gehweg überfahren und Fußgänger gefährdet

SCHMELZ. Am vergangenen Sonntag, 19.4.2026, sollte der Fahrer eines schwarzen Ford Focus Kombi ST mit Merziger Kreiskennzeichen gegen 11.30 Uhr in der Trierer Straße in Schmelz einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die neben der Fahrbahn befindlichen Einsatzkräfte gaben dem Fahrzeugführer Anhaltesignale, woraufhin dieser seine Fahrt zunächst verlangsamte und somit den Eindruck erweckte, als würde er anhalten.

Auf Höhe der kontrollierenden Beamten beschleunigte der Fahrer plötzlich seinen PKW, überholte noch vor dem Kreisverkehr einen vor ihm fahrenden PKW rechts und überfuhr den kompletten Gehweg, wobei er in geringem Abstand an zwei Fußgängern vorbeifuhr. Im Anschluss flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hüttersdorf. Zum Zeitpunkt der Flucht fand im Bereich der Hüttersdorfer Straße der gut besuchte Schmelzer Bauernmarkt statt. Möglicherweise wurden auch hier Fußgänger bzw. Besucher gefährdet, weshalb die Polizei um sachdienliche Hinweise bittet.

Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls können sich telefonisch unter der 06881/5050 an die Polizeiinspektion Lebach wenden. (Quelle: Polizeiinspektion Lebach)