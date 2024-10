Udpate: Fund von Frauenleiche an Felswand – Verdächtiger muss in U-Haft

IDAR-OBERSTEIN. Der 32-jährige Mann, der, im Zusammenhang mit dem Fund eines weiblichen Leichnams am Samstagmorgen in Idar-Oberstein, unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden war, muss in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach hatte die Untersuchungshaft beim dortigen Amtsgericht beantragt, nachdem sich der Mann im Rahmen seiner polizeilichen Vernehmung in Widersprüche verwickelt und später die Tat eingeräumt hatte.

Im Rahmen der Vorführung am gestrigen Nachmittag erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen. Dieser wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Tatablauf und den Hintergründen des Geschehens dauern derweil an. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminaldirektion Trier in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)