Region: Vermisste 14-Jährige unversehrt bei Großaltern angetroffen

IDAR-OBERSTEIN. Wie von lokalo.de berichtet, teilte das Polizeipräsidium Trier am gestrigen Montag mit, dass die Mutter der 14-jährigen Mia-Alea W. am 26.9.2024 ihre Tochter bei der Polizei Idar-Obestein als vermisst bzw. von zuhause abgängig gemeldet hatte.

Mia habe sich an diesem Abend gegen 20.00 Uhr, nach einem Disput mit ihrer Mutter, in ihr Zimmer begeben. Gegen 20.30 Uhr bemerkte die Mutter, dass ihre Tochter das Haus verlassen und verschiedene Kleidungsstücke sowie einen Rucksack mitgenommen hatte. Die Mutter vermutete, dass sich Mia mit einer Freundin aus Frankfurt oder Offenbach treffen werde und möglicherweise Bekannte in Köln, Hannover, Essen oder anderen Großstädten besuchen könnte.

Nun gibt die Polizei Entwarnung: Das Mädchen konnte in der zurückliegenden Nacht unversehrt angetroffen werden. Sie hatte sich zu ihren Großeltern begeben und konnte dort in Empfang genommen werden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)