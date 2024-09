Luxemburg: 92-jähriger Henri Pierre P. vermisst

REMICH/MONDORF. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wird der 92-jährige Henri Pierre PENNING seit dem heutigen Montag, 30.09.2024, gegen 13.50 Uhr vermisst. Zuletzt wurde er in Mondorf-les-Bains gesehen.

Bekleidet ist er mit einem dunkelblauen Hemd, einer grauen Hose und eventuell einer hellblaue Jacke. Er ist 1.74 Meter groß und von stämmiger Statur.

Er ist mit einem grünen HYUNDAI I10 mit den Erkennungstafeln HP3277 (L) unterwegs.

Hinweise zum Vermissten sowie dessen Aufenthaltsort sollen bitte der Polizeidienststelle Remich/Mondorf per Telefon unter der Nummer (+352) 244771000 oder per Mail an [email protected] weitergeleitet werden.