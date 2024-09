Luxemburg: Herzschlag-Finale in der Einzelwertung der Königsklasse des Stock-Car

HELLANGE/LUXEMBURG. Am vergangenen Sonntag, den 22. September 2024 wurde der 6. und somit finale Renntag der diesjährigen luxemburgischen Stock-Car-Meisterschaft auf der spektakulären Rennstrecke in Hellange/Frisange ausgetragen.

Rund um das Oval im Süden Luxemburgs versammelten sich die Ferwenten der etwas besonderen Motorsportart um dem Reigen beizuwohnen und sollten mit packender Renn-Action belohnt werden …

Endgültige Entscheidungen in sämtlichen Rennklassen wurden getroffen

Das Veranstalterteam, das Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux aus dem hohen Norden organisierte seinen 2. Renntag in dieser Saison und sollte dieses Mal auf beste Wetterbedingungen zurückgreifen können.

Neben dem ordinären Renngeschehen war es den sogenannten Verrückten Hunden aus Clerf genehmigt ein packendes Auto-Rodeo im Rahmenprogramm zusätzlich anzubieten, eine Renndisziplin welche der Verein seit einigen Jahren anbietet und regen Zuspruch findet.

Kürung der Landesmeister in sämtlichen Rennkategorien

Auf sportlichem Plan waren noch so einige Titelentscheidungen zu treffen.

In der Klasse 1 (bis 2800ccm) war es dieses Jahr klarer als im Vorjahr. So konnte das Tornado Team Hamm wiederum mit einer glänzenden Performance den Titel in der Team- als auch der Einzelwertung erreichen.

Vor allem in der Einzelwertung lag die Entscheidung sehr lange sehr offen. Nach hartem Kampf konnte Veteran und mehrfacher Champ Yves Pastoret (49/Hamm) den Titel gegen seinen unnachgiebigen Widersacher Mike Koener (17/Dudelange) mit nur hauchdünnem Vorsprung gewinnen.

In der sogenannten kleinen Klasse 2 (bis 2000ccm) waren es wiederum die starken Stiere des Racing Team Power Bull’s Préizerdaul welche sich die Meisterschaft in der Teamwertung zu sichern wussten. In der Einzelwertung dieser Rennkategorie war es Claude Schumacher (85/Power Bull’s) welcher sich nach langjähriger Durststrecke endlich mit dem Einzeltitel belohnen konnte auch wenn die Konkurrenz aus Clerf jederzeit hellwach war und das ein oder andere Ausrufezeichen setzen konnte.

Die Rennresultate des Tages

Zurück zum Stock-Car-Renngeschehen: In 3 verschiedenen Rennklassen heizten sich die Fahrerinnen und Fahrer mächtig ein.

Insgesamt 7 Rennläufe wurden bei diesem Rennen ausgetragen.

In der Klasse 1 (bis 2800ccm) war das Tornado Team Hamm auch an diesem Renntag wieder das Nonplusultra und konnte sich den Tagessieg mit einer geschlossenen Teamleistung sichern. In der Einzelwertung war es Luc Pastoret (180/Power Bull‘s) welcher sich als Tagessieger eintragen konnte.

In Klasse 2 (bis 2000ccm) war das Racing Team Power Bull’s wie erwartet das stärkste Team an diesem Renntag wenn auch nur knapp vor den Clerfer Rivalen. Überragende Akteurin im Einzeklassement an diesem Renntag war Géraldine Lagodny (89/Power Bull‘s) welche sich mit einer eindrucksvollen Darbietung den Tagessieg knapp sichern konnte.

Im Rahmenprogramm wurde traditionsgemäss ein Auto Rodeo (bis 2500ccm) ausgetragen wo am Ende Joé Pelletier (31/Individuell) die Überhand gegenüber der starken Konkurrenz behalten sollte. Insgesamt 8 motivierte Pilotinnen und Piloten stellten sich dieser Renndisziplin welche hoffentlich auch im kommenden Jahr das ein oder andere mal wieder zur Austragung werden sollte.

Folgend ein Überblick über die einzelnen Rennresultate:

Klasse 1 (bis 2800ccm) Ausscheidungslauf 1 1. Platz: 17 Mike KOENER (Dudelange) , 38 Punkted 2. Platz: 180 Luc PASTORET (Power Bull’s) , 28 Punkte 3. Platz: 18 Dave ORAZI (Dudelange) , 26 Punkte Ausscheidungslauf 2 1. Platz: 41 Damon SCHERER (Hamm) , 26 Punkte 2. Platz: 51 Marc BOLLIG (Crazy Dogs) , 25 Punkte 3. Platz: 40 Romain ASSELBORN (Hamm) , 25 Punkte Finallauf 1. Platz: 180 Luc PASTORET (Power Bull’s) , 46 Punkte 2. Platz: 46 Joé MOCKEL (Hamm) , 30 Punkte 3. Platz: 31 Luc REULAND (Steel Panthers) , 30 Punkte Klasse 2 (bis 2000ccm) Ausscheidungslauf 1 1. Platz 89 Géraldine LAGODNY (Power Bull’s) , 28 Punkte 2. Platz: 54 Mike KRAUS (Crazy Dogs) , 27 Punkte 3. Platz: 85 Claude SCHUMACHER (Power Bull’s) , 27 Punkte Ausscheidungslauf 2 1. Platz: 54 Mike KRAUS (Crazy Dogs) , 30 Punkte 2. Platz: 53 Dave MICHELS (Crazy Dogs) , 25 Punkte 3. Platz: 89 Géraldine LAGODNY (Power Bull’s) , 21 Punkte Finallauf 1. Platz: 89 Géraldine LAGODNY (Power Bull’s) , 33 Punkte 2. Platz: 81 David KLEIN (Power Bull’s) , 31 Punkte 3. Platz: 53 Dave MICHELS (Crazy Dogs) , 30 Punkte Rahmenprogramm Auto Rodeo (ohne Hubraumbegrenzung) 1. Platz: 31 Joé PELLETIER 2. Platz: 265 Fabien THILL 3. Platz: 310 Lindsay LAMPERT

Meisterschaftsfeier am 26. Oktober 2024 in Heinerscheid

Der Abschluss dieser Stock-Car-Meisterschaft wird am Samstag, den 26. Oktober 2024 mit der offiziellen Meisterschaftsfeier im Centre Culturel in Heinerscheid im Hohen Norden des Grossherzogtums Luxemburg zur Austragung kommen. Die Crazy Dogs aus Clerf zeichnen sich verantortlich für die Austragung dieses Events und sind bestens gerüstet um die einzelnen Vereine, Piloten und Ferwenten der Stock-Car-Community zu beköstigen und zu begrüssen.. Die Veranstaltung wird öffentlich ausgetragen und der Eintritt ist kostenlos.

Leckere Essensangebote und Getränke sowie tolle Musik mit dem bestbekannten DJ Powerplay werden ebenfalls angeboten und können auf dem offiziellen Flyer in Kürze unter www.stock-cars.lu konsultiert werden.