79 Abiturientinnen und Abiturienten am Humboldt-Gymnasium Trier

TRIER. 79 Abiturientinnen und Abiturienten absolvierten in diesem Jahr erfolgreich die Abiturprüfungen am Humboldt-Gymnasium Trier. Das beste Abitur und somit den Preis des Kollegiums erhielt Héloïse Neuberg mit der Traumnote von 1,0. 17-mal gab es eine „1“ vor dem Komma, davon 10-mal die Note 1,5 oder besser.

Trotz dieser sehr guten Ergebnisse lautete das Abimotto des diesjährigen Jahrgangs: „Abikini – knapp aber passt schon„. Die Fachbereiche verliehen im Rahmen der festlichen Abiturfeier am 28.3.2025 in der Aula der BBS-Wirtschaft in Trier diverse Fachpreise für herausragende Leistungen. Das HGT-Schulorchester unter der Leitung von Sandra Breiling sorgte gemeinsam mit weiteren Ensembles für ein sehr stimmungsvolles Ambiente.

Ein buntes Programm mit unterhaltsamen Reden trug ebenso zur guten Stimmung bei wie die vielfältigen Programmpunkte mit weiteren musikalischen Beiträgen, Tanzeinlagen, Live-Musik und einem großen Buffet für alle Gäste.

Gleichzeitiger Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife und des französischen Baccalauréat

11 Schülerinnen und Schüler konnten in diesem Jahr gleichzeitig mit dem Abitur das französische Baccalauréat – das sogenannte Abibac – erwerben. Allen Schülerinnen und Schülern wird hiermit über das Reifezeugnis hinaus Leistungsbereitschaft, interkulturelle und hervorragende fremdsprachliche Kompetenz bescheinigt. Diese Leistungen konnten in diesem Jahr dreimal mit der Note Très bien bewertet werden.

Alle Prüflinge haben sich in einer zusätzlichen mündlichen Prüfung in Anwesenheit eines französischen Inspecteur bewiesen und diesen von ihrem Können überzeugt.

Auch in den bilingual unterrichteten Sachfächern Erdkunde/Sozialkunde und Geschichte konnten die Schüler im Abibac mit tollen Ergebnissen punkten und haben somit bewiesen, dass sie ihre Fremdsprachenkenntnisse auch weit über die Themenbereiche des Französischunterrichts hinaus zielgerichtet und sachorientiert einsetzen können.

Allen Bacheliers und Bachelières sei an dieser Stelle ganz herzlich gratuliert!

Folgende Schülerinnen und Schüler erhielten ihr Abitur:

Stammkurs Biologie (Stammkursleiter Dr. Hendrik Forster):

Yu Brauner, Sayaram Domínguez Martínez, Sophie Eveno, Milena Gottfried, Celina Konz, Felix Molecki, Kilian Ott, Marcus Schartz, Chiara Mai-Linn Seyffarth, Maria Shapiro, Diego Skatulla, Lynn Wagner, Zoé Werlein

Stammkurs Biologie (Stammkursleiterin Kathrin Luckas):

Viktoria Becke, Victoria Luise Cabrera Schwarz, Marcos El Ghetmi, Hanna Horváth, Lia Kapfenberger, Lena Lamberty, Uwe Müller, Amelie Nellinger, Lily Rawnsley, Jette Ruhland, Hannah Schmitz, Nadine Teichmann, Carlotta Wallerius, Sofiya Zhurba

Stammkurs Chemie (Stammkursleiter Dr. Christian Fruböse):

Aisha Adohoun, Aleyna Barlas, Jakob Braun, Paul Raphael Colar, Aurélie Lilia Groß, Juri Jacobs, Lars Keller, Dan Minh Meusel

Stammkurs Englisch (Stammkursleiter Matthias Maier):

Alexander Harmsworth, Anton Kleis, Caroline Kusch, Sienna Perez, Diana Popov, Fabian Alexander Quint, Mathis Steuer, Fynn Thelen

Stammkurs Mathematik (Stammkursleiterin Anke Saxler):

Emma Berg, Michal Bielecki, Amr Bitar, Lea Brückner, Carina Bürger, Martin Christiany, Aniel da Luz Delgado Oliveira, Joost Fröhlich, Eva Gallet–Papadakis, Daria Kabat, Benedikt Koltes, Nicola Krautkrämer, Paula Lanz, Thomas Julian Meder, Anna Sophie Michels, Jules Motuelle, Manuel Schröder, Lena Sarah Stancato, Sarah Vaupel, Johannes Walter

Stammkurs Sozialkunde ( Stammkursleiter Jonas Jung):

Lisa Andrä, Yusuf Barbich, Niklas Berweiler, Eliah Burg, Ava Paula Eddicks, Fabian Heinz, Susanne Junk, Malu Liebl, Zarah Salome Moyal, Mila Mursch, Héloïse Kreyndl Neuberg, Nhu Truc Nguyen, Jana Schulze Icking, Greta Caterina Welschoff, Franziska Susanne Zwicker (Quelle: Claudia Warner und Jan Illgen / Humboldt-Gymnasium Trier)