Tragödie in Mehring: Totes Neugeborenes in Wohnung gefunden – schrecklicher Verdacht

Ein tragischer Vorfall ereignete sich am heutigen Donnerstag, 3. April, in Mehring (Kreis Trier-Saarburg). Am Vormittag wurde die Polizei zu einem medizinischen und polizeilichen Notfall gerufen, leider mit einem traurigen Ausgang. In einer Wohnung wurde ein lebloses Neugeborenes entdeckt. Die Mutter, eine junge Frau im Heranwachsendenalter, wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Staatsanwaltschaft Trier ordnete eine Obduktion an.

Gegen 9:35 Uhr ging bei der Polizei Trier ein Hinweis auf einen Notfall in einer Wohnung in Mehring ein. Neben Streifenkräften wurden ebenfalls ein Notarzt und Rettungskräfte alarmiert. Vor Ort eingetroffen, machten die Einsatzkräfte dann einen erschütternden Fund: Ein Säugling wurde leblos aufgefunden, eine Reanimation war nicht mehr möglich. der Notarzt konnte nur noch den Tod des Kindes feststellen.

Laut ersten Erkenntnissen soll die junge Mutter das Kind in der Nacht mutmaßlich allein in ihrer Wohnung zur Welt gebracht haben.

Mutter im Krankenhaus – Todesursache noch unklar

Die Mutter wurde umgehend zur ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ob sie unter Schock stand, gesundheitliche Probleme hatte oder medizinische Hilfe nach der Geburt suchte, ist aktuell nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Trier hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Trier die Todesfallermittlungen übernommen. Um die genauen Umstände des Todes zu klären, wurde die Gerichtsmedizin der Universität Mainz mit einer Obduktion des Säuglings beauftragt.