Karriere Tip-Off Spieltag in der Arena: Gladiators Trier empfangen Vechta II

Tip-Off ist am Samstag um 19:30 Uhr, die Arena öffnet ausnahmsweise bereits um 17:00 Uhr. Einige Aktionen rund um den Heimspieltag geplant.

TRIER. Am Samstag erwartet die Fans der Gladiators Trier ein ganz besonderer Spieltag in der SWT Arena: Beim Heimspiel gegen Tabellen-Schlusslicht RASTA Vechta II kommt es nicht nur zum Wiedersehen mit den ehemaligen Gladiatoren Kevin Smit und Marko Bacak.

Außerdem werden mit dem Karriere Tip-Off Spieltag werden sich auch in dieser Saison wieder zahlreiche Partner und Sponsoren der Gladiatoren den Fans präsentieren und ihre Karrieremöglichkeiten vorstellen. Ob auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einer Veränderung im Berufsleben – der Karriere Tip-Off Spieltag bietet den Zuschauern in der Arena die Möglichkeit die Unternehmen in der Gladiatoren-Familie noch besser kennenzulernen.

Erste Gladiators-Bratwurst

Auch an den Gastronomie-Ständen der SWT Arena wartet ein Highlight auf die Fans und Zuschauer – die erste Gladiators Bratwurst. Gemeinsam mit Lebensmittelpartner Edeka Eble durfte Kapitän Maik Zirbes eine eigene Bratwurst kreieren, die am Samstag in der Arena und dauerhaft bei Edeka Eble erhältlich sein wird.

Sportlich erwartet die Gladiatoren erneut die Möglichkeit mit einem Heimsieg den zweiten Tabellenplatz der ProA für die reguläre Saison zu sichern. Das junge Team aus Vechta steht zwar auf dem letzten Tabellenplatz der BARMER 2. Basketball Bundesliga, verfügt aber über sehr viel Talent in ihren Reihen und konnte bereits den ein oder anderen vermeintlichen Favoriten vor große Probleme stellen. Vier ihrer bisher 30 Partien konnten die Vechtaer für sich entscheiden, zuletzt gab es jedoch eine Serie von acht Niederlagen zu verkraften. Angeführt wird das junge RASTA Team von ihren Importspielern.

Der Däne Jonathan Klussmann (15,5 Punkte pro Spiel) , Phillip Carr (10,1) und Luke House (10,0) sorgen für die meiste offensive Gefahr im Team von Hendrik Gruhn. Die deutsche Rotation bringt unglaublich viel Talent mit und einige Akteure konnten bereits Erfahrungen in der ProA oder BBL sammeln. Mit Kaya Bayram (8,4), Linus Ruf (7,9), Roy Krupnikas (7,3), Luc van Slooten (6,6), Justin Onyejiaka (5,2), Linus Trettin (4,3) und Fynn Lastring (4,0) verfügt Vechta II über eine hervorragend ausgebildete Riege an jungen Spielern, die auf keinen Fall zu unterschätzen sind.

„Erstmal ist es für uns eine tolle Möglichkeit, so früh den zweiten Platz nach der regulären Saison zu sichern. Für das Team und den Club ist das ein hervorragendes Ergebnis und eine große Chance. Wir spielen gegen den Letztplatzierten, dementsprechend muss unser Fokus extrem hoch sein. Wir dürfen Vechta nicht unterschätzen, sie sind talentiert und können unangenehm werden. Wir wollen und müssen unseren Basketball spielen, zusammenspielen, die Fans begeistern und uns gemeinsam den zweiten Platz sichern. Von daher freuen wir uns sehr, am Samstag vor unseren Fans zu spielen“, sagt Cheftrainer Jacques Schneider vor dem Heimspiel gegen Vechta II.