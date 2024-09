Benefizkonzert zugunsten von „Nachbar in Not Schweich e.V.“ – Ein Abend voller Musik und Hoffnung

SCHWEICH. Am 11. Oktober 2024 findet in der ehemaligen Synagoge in Schweich ein besonderes Benefizkonzert zugunsten des Vereins „Nachbar in Not Schweich e.V.“ statt. Dieser Verein engagiert sich seit vielen Jahren in der Unterstützung von Menschen, die sich in Lebenskrisen befinden. Besonders in schwierigen Zeiten bietet der Verein unkomplizierte Hilfe, etwa durch die Bereitstellung des Lebensmittelschranks in Schweich oder die Unterstützung von Bürgern, die durch finanzielle Engpässe in Not geraten sind.

Dank der großzügigen Unterstützung durch die Gemeinschaft der Mitbürger ist es dem Verein möglich, diese wichtige Arbeit kontinuierlich fortzusetzen. Um den Fortbestand dieser Hilfe zu sichern, lädt „Nachbar in Not Schweich e.V.“ herzlich zu diesem Benefizkonzert ein, dessen Erlöse direkt in die wohltätige Arbeit des Vereins fließen.

Das Konzert wird von dem Ensemble „Flexible Tones“ gestaltet, bestehend aus Nico Braband (Arrangements, Gitarre), Yvonne Cobau (Gesang) und Norbert Olk (Gitarre, Gesang). Das Trio verspricht generationsübergreifende Unterhaltung mit zeitlosen Klassikern aus verschiedenen Musikgenres. Dabei wird die ehemalige Synagoge in Schweich durch eine besondere Lichtinstallation in ein stimmungsvolles Ambiente getaucht, das den Abend unvergesslich macht.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, doch Spenden sind ausdrücklich erwünscht, um die wertvolle Arbeit des Vereins weiterhin zu ermöglichen.

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick: