Trierer mit 80 Jahren immer noch aktiv als Karate-Trainer

TRIER. Mit 80 Jahren ist er immer noch aktiv, stark und mit gesundem Ehrgeiz dabei: Arnold Panschar vom Verein „Karate-DO und Selbstverteidigung Trier“ ist ein Karatemeister aus Trier, der seit Jahrzehnten sein Leben der Kampfkunst und dem Weitergeben seines Karate-Wissens gewidmet hat.

Nun feierte er kürzlich runden Geburtstag: 80 Jahre jung wurde er. Und davon lässt er sich nicht abhalten, immer wieder vor seinen Trainingsgruppen zu stehen und auch selbst mitzumachen. „Ich bin und bleibe von Herzen immer Kampfsportler“, sagt er.

Dabei war Panschar das nicht immer: In jüngeren Jahren hat er erfolgreich Leichtathletik betrieben, erzielte als Jugendlicher Rekorde im Weitwurf im Moselstadion. Als Handballer brachte er es zu Titeln und sogar dem Engagement als landesweiter Funktionär. Erst über seine jetzige Frau Ursula Panschar kam er zum Karate.

1996 Gründung des Vereins „Karate DO und Selbstverteidigung Trier“

Gemeinsam gründeten sie 1996 den gemeinnützigen Verein „Karate DO und Selbstverteidigung Trier“, in dem sie sich bis heute für Kinder bis Senioren mit Karate, Selbstverteidigung, Tai Chi, Qi Gong und Rückenschule einbringen – auch das erfolgreich: Neben hunderten Menschen, die sie auf ihrem persönlichen Lebensweg zu mehr Stärke, Sicherheit und Gesundheit begleiten durften, erhielten sie auch Auszeichnungen wie die Sportlerehrung der Stadt Trier, den Gertalis Schohs Preis für besonderen Einsatz für Frauen im Sport oder die goldene Ehrennadel des Deutschen Karate Verbands.

„Man hat schon viel Schönes erlebt“, sagt der gebürtige Norddeutsche rückblickend in seiner gewohnt bescheidenen Art. „Er bringt etwas Besonderes mit, als Sportler und als Mensch“, sagen seine Weggefährten, Schülerinnen und Schüler über ihn.

Nächstes Jahr wird der Karateverein ebenfalls rundes Jubiläum feiern, 30 Jahre. Auch, wenn er die Trainingsleitung bereits an einige seiner früheren Schützlinge abgetreten hat, will Panschar es sich nicht von dem ein oder anderen Zwicken des Alters nehmen lassen, dann ebenso noch im Karateanzug mit in der Halle zu stehen. Und darüber hinaus? „Karate ist etwas, das kann einen ein Leben lang begleiten“, sagt er. „Wer das nicht glaubt, darf gerne mal zu mir ins Training kommen.“

Info: Karate-DO und Selbstverteidigung Trier e.V.

(Quelle: Lucas Blasius / Karate-DO und Selbstverteidigung Trier e.V.)