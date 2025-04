Trier: Platznot in Grundschule Feyen/Weismark zwingt zum Handeln

TRIER. Die Grundschule in dem wachsenden Stadtteil Feyen/Weismark muss wegen der beengten Platzverhältnisse in ihrer inzwischen anerkannten Vierzügigkeit (vier Klassen) gedeckelt werden.

Wie Michael Thein, Leiter des Amts für Schulverwaltung und Sport in Trier, im Dezernatsausschuss II berichtete, bietet deren Gelände am Estricher Weg „leider keinen Platz für eine fünfzügige Grundschule.

Schulbezirksänderung wird angedacht

Daher wird derzeit überlegt, eine Schulbezirksänderung vorzunehmen: Um die dann aufnehmende Grundschule Heiligkreuz nicht zu überlasten, ist von dort eine Verschiebung in Richtung Olewig angedacht. Dadurch würde zusätzlich positiv erreicht, dass die Grundschule Olewig zweizügig bestehen bleibt, was ansonsten gefährdet wäre.“

Das erforderliche Verfahren sei in eine Erörterungs- und eine Beschlussphase aufgeteilt. Thein: „Aktuell sind wir in der Erörterungsphase, in die selbstverständlich auch der Schulträgerausschuss in seiner nächsten Sitzung am 6. Mai einbezogen wird. Die Beschlussphase soll dann nach den Ferien im August und September stattfinden. Dann wird den Gremien die konkrete Planung zur Zustimmung vorgelegt.“ Nach weiteren Beteiligungsprozessen erlässt die ADD in ihrer Funktion als Schulbehörde die Änderungen, die dann ab dem Schuljahr 2027/28 greifen würden. Nach dem aktuellen Stand geht es um eine dauerhafte Verlagerung. Thein: „Dies ist aber abhängig von künftigen Bevölkerungsentwicklungen.“

Der Schulträgerausschuss hatte sich bereits im Februar mit dem Thema befasst. Zudem wurde die ADD angehört sowie die betroffenen Schulen und Ortsbeiräte über die Vorüberlegungen informiert. Die Schulleitungen wurden, so Thein, gebeten, die Elternvertretungen zu beteiligen. Dabei musste wegen der anstehenden Osterferien und den Erörterungen eine relativ kurze Rückmeldefrist gesetzt werden. Die jetzt erbetenen Stellungnahmen dienen zunächst der inhaltlichen Vorbereitung einer gemeinsamen Veranstaltung mit Schulleitungen, Elternvertretungen, Ortsvorstehern und der ADD Anfang Mai sowie zur Vorbereitung der Diskussion im nächsten Schulträgerausschuss.