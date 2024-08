Mit Garagen-Fernbedienung in Haus eingestiegen: Einbrüche in Luxemburg

LUXEMBURG. In den vergangenen Stunden wurden der Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche an verschiedenen Orten im Großherzogtum gemeldet.

So zum Beispiel in der Nacht zum 9.8.2024 in einen Laden in der Rue de Belvaux in Esch-Alzette, bei dem Täter sich Zugang zum Inneren verschafften und ersten Informationen nach einen Laptop entwendeten bevor sie flüchteten.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der gleichen Nacht in ein Einfamilienhaus in der Rue Charly Gaul in Schuweiler, bei dem ein Täter sich ersten Informationen nach Zugang zum Inneren verschaffte, indem er die Fernbedienung der Garage aus dem nicht-abgeschlossenen Fahrzeug eines Bewohners entwendete, welches vor der Tür geparkt hatte. Im Innern des Hauses wurde der Täter allerdings vom Bewohner überrascht und ergriff daraufhin die Flucht. Es wurden u.a. eine Tasche sowie ein Laptop entwendet.

In beiden Fällen war die Spurensicherung vor Ort und Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)