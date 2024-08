Trier: Neuer Leitender Oberarzt in der Orthopädie des Brüderkrankenhauses

TRIER. Zum 1. Juli 2024 hat Dr. med. Dirk Stolz seine Tätigkeit als Leitender Oberarzt in der Abteilung für Orthopädie und Zentrumskoordinator des Endoprothetikzentrums des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Trier aufgenommen.

Er verstärkt damit das orthopädische Team unter Leitung von Chefarzt Prof. Dr. med. Ralf Dieckmann. Dr. Dirk Stolz kommt vom Universitätsklinikum Gießen (UKGM), wo er als langjähriger Oberarzt zuletzt die Funktion als Bereichsleiter Sportorthopädie und Arthroskopische Chirurgie in der Klinik und Poliklinik für Orthopädie innehatte. „Ich bin froh, dass wir Herrn Dr. Stolz für unser Team gewinnen konnten. Er wird unseren Bereich der Sportmedizin nachhaltig unterstützen“, erklärt Prof. Dieckmann.

Nach dem Studium der Humanmedizin an der Justus-Liebig-Universität Gießen (1999 – 2006) war der gebürtige Trierer zunächst als Assistenzarzt in der Abteilung für Chirurgie und Unfallchirurgie in der Asklepios Klinik Lich tätig und promovierte im Dezember 2006 an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Ab April 2008 setzte er die Facharztausbildung am Universitätsklinikum Gießen in den Kliniken und Polikliniken für Orthopädie und Unfallchirurgie fort und erhielt im Dezember 2012 die Anerkennung als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Anschließend arbeitete er in der Klinik und Poliklinik für Orthopädie des Universitätsklinikums Gießen unter der Leitung von Prof. Dr. M. Rickert. Im Juli 2015 erfolgte die Ernennung zum Oberarzt.

Ab Juli 2021 übernahm Dr. Stolz dort die Bereichsleitung Sportorthopädie und Arthroskopische Chirurgie. „Ich freue mich sehr auf meine neuen und vielseitigen Aufgaben am Brüderkrankenhaus Trier und bin sicher, mit meinen in Hessen gewonnen Erfahrungen, einen wertvollen Beitrag leisten zu können“, sagt Dr. Stolz.

Der 45-jährige blickt auf eine langjährige Erfahrung als Qualitätssicherungsbeauftragter im Rahmen der Primär- und Revisionsendoprothetik sowie der Knochenbank der Orthopädischen Klinik des UKGM Gießen zurück. Dort war er ebenfalls als langjähriger Lehrbeauftragter eng in die studentische Ausbildung involviert. Ferner betreute er von 2016 bis 2020 als Mannschaftsarzt das Team der „Krofdorf Knights“ (2. Bundesliga Damenbasketball).

Zu seinen klinischen Schwerpunkten zählen die Kniearthroskopie, Kreuzbandchirurgie und regenerative Knorpelchirurgie (MACI/ACT), Arthroskopie und Endoprothetik der Schulter, Sportorthopädie, Fußchirurgie samt Sprunggelenksarthroskopie, Knieendoprothetik und Hüftendoprothetik und Revisionsendoprothetik.