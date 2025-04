RLP: Mann sticht mit Messer auf 40-Jährigen ein – schwerverletzt

MAINZ. Am Dienstag, 1.4.2025, kam es um kurz vor 18.00 Uhr in der Scheffelstraße in Mainz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern nach einem vorangegangenen Streitgespräch. Im Rahmen dessen zog einer der Männer ein Messer, stach damit im weiteren Verlauf auf sein 40-jähriges Gegenüber ein und verletzte ihn schwer an einem Bein.

Der bislang unbekannte Täter flüchtete unmittelbar nach der Tat. Augenzeugen konnten die Situation beobachten und beschrieben den Flüchtigen wie folgt: männlich, mittleres Alter, ca. 175 cm groß, durchschnittlicher bis kräftiger Körperbau, glatte schwarze Haare, habe türkisch gesprochen, schwarze Jacke, Jeans, weiße Schuhe.

Weiterhin soll es sich laut Zeugenaussagen bei dem Messer um ein großes Küchenmesser mit einer Klingenlänge von mindestens 10 Zentimetern gehandelt haben.

Der Geschädigte wurde bei der Auseinandersetzung schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Verletzungen wurden durch einen Ersthelfer und die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt. Durch diesen wurde er anschließend in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter [email protected] an die Polizei übermittelt werden. (Quelle: Polizeipräsidium Mainz)