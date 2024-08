++ Hotel-Einsturz in Kröv: Letzter überlebender Mensch aus Trümmern gerettet ++

KRÖV. Nach dem Einsturz eines Hotels in dem Mosel-Ort Kröv mit zwei Toten ist der letzte überlebende Mensch aus den Trümmern gerettet worden.

Die Frau wurde fast 24 Stunden nach dem Einsturz unter Applaus aus dem Gebäude getragen, wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte.

Zuvor hatten die Einsatzkräfte nach Angaben der Polizei schweres Gerät einer Spezialfirma eingesetzt, um zu der Frau zu gelangen. Sie hatten nach Polizeiangaben «Sprechkontakt» zu ihr und konnten sie mit Flüssigkeit versorgen.

Bei dem Unglück, bei dem eine Etage des Gebäudes eingestürzt war, sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Eines der beiden Todesopfer konnte ebenfalls noch am Mittwoch geborgen werden. Dabei handelte es sich um eine Frau, wie eine Polizeisprecherin sagte. Außer der nach Angaben der Einsatzleitung 1961 geborenen Frau war auch ein Mann bei dem Unglück ums Leben gekommen. Dieser liegt nach Angaben der Polizeisprecherin noch in den Trümmern. Die Bergung seiner Leiche würde am Abend «vermutlich nicht mehr passieren», hieß es.

Einsturz am Dienstagabend

Am späten Dienstagabend stürzten gegen 23 Uhr Teile des Hotels ein. Der Polizei zufolge wählten Anwohner den Notruf. Zum Zeitpunkt des Einsturzes befanden sich 14 Menschen in dem Hotel. Fünf seien relativ schnell gerettet worden, weil sie in «unbeteiligten Teilen des Gebäudes» gewesen seien, erklärte der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch. Neun weitere Menschen wurden zunächst unter den Trümmern eingeklemmt – die Überlebenden konnten im Laufe des Tages gerettet werden.

Laut der Polizei ist somit die Arbeit der Gefahrenabwehr beendet. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei und die zuständigen Behörden übergeben. Die Einsatzstelle in Kröv ist weiterhin weiträumig abgesperrt und wird auch über Nacht polizeilich abgesichert.

Aufgrund der schwierigen Zugänglichkeit kann die zweite verstorbene Person heute nicht mehr gefahrlos geborgen werden. Für die Bergung muss das Gebäude zum Teil abgetragen werden. Weitere notwendige Maßnahmen erfolgen sodann am morgigen Tag.

Artikel zum Hotel-Einsturz in Kröv:

Schreckliches Unglück in Kröv: Älteres Ehepaar suchte Nachfolger für Hotel

Frauenleiche aus Hotel-Trümmern in Kröv geborgen – Rettung von letzter Überlebender läuft

Notfallhelden bei Hotel-Einsturz: So läuft die Suche nach Verschütteten bei Rettungsteams ab

Kröv nach Hotel-Einsturz unter Schock: Zwei Tote – noch ein Vermisster in den Trümmern

++ Update: Einsturz-Drama in Kröv: Weiterer Mensch aus den Trümmern gerettet ++

Hotel-Einsturz an der Mosel: Nachbarn können noch nicht in Häuser zurück

Hoteleinsturz: Opferbeauftragter der Landesregierung bietet Betroffenen Hilfe an

++ Aktuell: Hotel-Unglück in Kröv – Weitere Person aus Trümmern in Kröv lebend gerettet ++

Hoteleinsturz in Kröv: Innenminister Ebling zollt den Einsatzkräften Respekt

++ Kreis Bernkastel: Überblick Hotel-Einsturz in Kröv mit zwei Toten – Was bislang bekannt ist ++

++ UPDATE: Weiterer Toter – Drei Verschüttete wahrscheinlich schwer verletzt ++

„Extrem anspruchsvoller Einsatz“: Vier Personen aus Trümmern in Kröv geborgen

++ Hotel-Einsturz in Kröv: Vier Menschen geborgen, darunter Kind (2 Jahre) ++

++ Hotel-Einsturz in Kröv: Unter den Verschütteten ist auch ein Kind! ++

Update: Hotel in Kröv eingestürzt: Eine Person tot geortet – Spezialkräfte im Einsatz

+++ Hotel in Kröv eingestürzt: Neun Menschen unter Trümmern verschüttet +++