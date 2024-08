Hoteleinsturz: Opferbeauftragter der Landesregierung bietet Betroffenen Hilfe an

MAINZ. „Mit Bestürzung habe ich die Nachricht zur Kenntnis genommen, dass am gestrigen Dienstagabend Teile eines Hotels in Kröv an der Mosel eingestürzt sind und dabei mehrere Menschen verletzt wurden und verstorben sind. Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Angehörigen“, sagte Detlef Placzek, Opferbeauftragter der Landesregierung Rheinland-Pfalz.

„Niemand soll sich in solch einer Ausnahmesituation allein gelassen fühlen. Betroffene des Unglücks, die Hilfe suchen, erhalten unter der kostenlosen Hotline-Nummer 0800 0010218 täglich von 8 bis 20 Uhr unmittelbar psychosoziale Unterstützung durch in Krisensituationen erfahrene Therapeutinnen und Therapeuten. Zudem besteht die Möglichkeit, mich und mein Team direkt zu kontaktieren“, betonte Placzek.

Kontaktdaten des Opferbeauftragten der Landesregierung:

Telefon: 06131/967-100

E-Mail: [email protected] (Quelle: Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz)