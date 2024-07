Region: Brand in Mehrfamilienhaus – Mann springt aus Fenster im 2. Obergeschoss

IDAR-OBERSTEIN. Am 6.7.2024 kam es gegen 0.30 Uhr zu einem Gebäudebrand in einem Mehrfamilienhaus im Bereich des Stadtteils Hohl. Hier geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Keller des Anwesens in Brand.

Das Feuer breitete sich anschließend ins Treppenhaus aus. Der zum Brandzeitpunkt einzige anwesende Bewohner rettete sich selbst, indem er aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss sprang. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Am Gebäude entstand ein Schaden von schätzungsweise 50.000 Euro. Die Feststellung der Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)