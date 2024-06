Wohnen auf kleinem Raum: Großes Interesse an „Tiny Häusern“ in Bitburg

BITBURG. Rund 100 Personen waren der Einladung der Stadtverwaltung Bitburg zur Informationsveranstaltung „Tiny Häuser – Leben & Wohnen auf kleinem Raum“ ins Haus der Jugend

gefolgt.

Für den Impulsvortrag am 12. Juni 2024 konnte als Referent Herr Fabian Müller, Dozent für Bodenordnung und Kommunales an der Hochschule für Technik Stuttgart, gewonnen werden. In seinem knapp zweistündigen abwechslungsreichen Vortrag informierte er die Zuhörerinnen und Zuhörer allgemein über die Wohnform „Tiny Haus“ und deren Besonderheiten. Am Beispiel einiger Best-Practice-Modelle wurden Vor- und Nachteile aufgezeigt. Ergänzend wurde über den kommunalen Planungsprozess, die baurechtlichen Belange sowie die verschiedenen Ziele und Interessenlagen aufgeklärt.

Auch nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher im Anschluss an diesen hochinteressanten Infoabend die Möglichkeit, ihre konkreten Fragen an Herrn Müller zu stellen, ihre Wünsche und Anregungen an die Verwaltung heranzutragen und sich gegenseitig auszutauschen. Abschließend bedankte sich Bürgermeister Kandels bei Herrn Müller und allen, die an diesem Abend gekommen waren. Die Stadt Bitburg wird sich im Rahmen der kommunalen Planungsprozesse weiter mit dieser Wohnform auseinandersetzen. Als nächster Schritt ist eine Befragung zum Thema „Tiny Häuser“ beabsichtigt. (Quelle. Stadt Bitburg)