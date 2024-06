Raubüberfall im Saarland: 33-Jährige in den Bauch getreten und E-Scooter geklaut

HOMBURG. Am Samstag, den 15.6.2024, ereignete sich um 17.40 Uhr eine Raubstraftat im Bereich der Einmündung Richard-Wagner-Straße / Bahnhofsvorplatz in Homburg. Ein bislang unbekannter männlicher Täter sprach die 33-jährige Geschädigte, welche mit einem E-Scooter unterwegs gewesen war, an, woraufhin diese anhielt.

Kurz darauf versetzte Mann der Geschädigten unvermittelt einen Tritt in den Bauch, wodurch die Geschädigte von ihrem E-Scooter weggestoßen und leicht verletzt wurde. Er ergriff sodann den E-Scooter der Geschädigten (Wert: ca. 1.000 Euro) und fuhr mit diesem in Richtung Bahnhof Homburg davon.

Der Täter war zum Tatzeitpunkt in Begleitung von drei weiteren männlichen Personen, welche fußläufig mit ihm in Richtung Bahnhof flüchteten. Die Geschädigte und ein aufmerksamer Passant nahmen die Verfolgung auf und konnten die vierköpfige Personengruppe kurzzeitig stellen, was dazu führte, dass der Täter den E-Scooter zurückließ. Im Anschluss gelang es ihm und seinen Begleitern jedoch, in Richtung Robert-Bosch-Straße zu flüchten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)