Hochwasserlage an der Mosel: Wasserstände fallen aktuell – erneuter Anstieg am Dienstag

TRIER. Wie die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz am Montagmorgen mitteilt, fallen die Wasserstände in der Mosel weiterhin. Am Pegel Trier befindet sich der Wasserstand wieder unterhalb eines 2-jährlichen Hochwassers. Am Pegel Cochem wurde der Höchststand am gestrigen Sonntag um 11:15 Uhr bei 817 cm (2- bis 10-jährliches Hochwasser) erreicht.

Aufgrund der für heute vorhergesagten niederschlagsarmen Wetterlage fallen die Wasserstände im Moseleinzugsgebiet bis zum morgigen Dienstag zunächst weiter. Am Pegel Trier wird mit einer kurzzeitigen Unterschreitung der Meldehöhe (600 cm) am Dienstagvormittag gerechnet.

Für Dienstag werden im französischen Moseleinzugsgebiet sowie an der Saar wieder höhere Regenmengen vorhergesagt. Die genauen Mengen sind derzeit noch unsicher. Im deutschen Teil des Moseleinzugsgebiets ist am Dienstag mit zum Teil schweren Gewittern mit Starkregen zu rechnen. Aktuell gibt es dazu eine Vorabinformation des Deutschen Wetterdienstes vor Unwetter. Infolgedessen werden die Wasserstände in der Mosel ab Dienstag wieder ansteigen.

Am Pegel Trier wird mit einer erneuten Überschreitung der Meldehöhe in der Nacht zu Mittwoch gerechnet. Ein Anstieg in den Bereich eines 2-jährlichen Hochwassers ist wenig wahrscheinlich, kann aktuell jedoch nicht ganz ausgeschlossen werden. Die Vorhersagen sind derzeit noch mit größerer Unsicherheit behaftet.