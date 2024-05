Lagebericht Trier-Saarburg AKTUELL: Evakuierungen in der Konzer Saarstraße

TRIER. Wie die Kreisverwaltung in ihrem aktuellen Lagebericht in der Region mitteilt, beruhigt sich die Hochwassersituation allmählich. Trotzdem kommt es noch zu Evakierungen.

Die Pegel an Leuk und an der Ruwer sind fallend. An der Saar, Mosel und der oberen Ruwer (durch Riveris ) sind die Pegel noch leicht steigend.

Der Pegel der Mosel liegt aktuell bei 9,57 Meter am Pegel Trier. Hier wird ab 16 Uhr ein Rückang des Pegels vorhergesagt.

An fast allen Orten entlang der Saar sind Strassen und Gebäude überspült, in vielen Gemeinden sind kleinere Gewässer über die Ufer getreten.

Einsatzschwerpunkte der Kräfte sind weiterhin Riveris und Schoden

Die Saarstraße in Konz wird aktuell mit 30 – 40 Personen evakuiert

VG Schweich: es wird empfohlen, selbstständig auf den Campingplätzen nach den noch steigenden Wasserständen zu schauen, sich nicht auf die angezeigten Pegelwerte zu verlassen und ggf. selbstständig die Stellplätze zu räumen.

insgesamt 1300 Kräfte sind momentan im Einsatz, die technische Einsatzleitung, Kreisverwaltung und Verwaltungsstab ist mit rund 60 Leuten unterstützend tätig.

Aus den benachbarten Landkreisen erhält der Kreis Verstärkung und Unterstützung.