Achtung ABSAGE! – „SaarPedal“ findet am Pfingstsonntag nicht statt

KONZ/MERZIG/METTLACH. Der Raderlebnistag „Saarpedal“, der am morgigen Sonntag zwischen Konz und Merzig stattfinden sollte, ist wegen des Hochwassers auf vielen Streckenabschnitten des Events abgesagt worden.

Wie die Oranisatoren mitteilen, machen unbefahrbare Straßen es leider nicht möglich das Rad-Event dieses Jahr stattfinden zu lassen.

Wie der Bürermeister der Stadt Mettlach mitteilte, „wäre es wäre ein fatales Zeichen und eine unverantwortliche Entscheidung, morgen eine Veranstaltung zu starten und durchzuführen, bei der Fahrradfahrer unter anderem an Saarhölzbach vorbeifahren, während Hilfskräfte und Anwohner mit den Folgen der Unwetter kämpfen und um ihre Sicherheit und ihr Hab und Gut bangen. Ganz losgelöst von der Frage, ob die aktuell gesperrten Abschnitte bis morgen überhaupt befahrbar sind. Dies betrifft ja ebenso die weiteren Orte entlang der Saar. In Zeiten, in denen Solidarität und Gemeinschaftsgeist wichtiger sind denn je, ist es unerlässlich, dass die Gemeinde Mettlach Rücksicht auf die aktuellen Umstände nimmt und entsprechend handelt. Die Kreisstadt Merzig ist hierbei gestern bereits mit sehr viel Weitblick vorangegangen!”