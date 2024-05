Luxemburg: Betrunkener torkelt über Fahrbahn und will mit dem PKW wegfahren

DÜDELINGEN. In der Nacht zum 3.5.2024 wurde eine Streife der Police Grand-Ducalein der Rue Jean Jaures in Düdelingen auf zwei offensichtlich alkoholisierte Männer aufmerksam. Da einer der beiden Männer auf der Fahrbahn torkelte, wurde er aufgefordert, seinen Weg auf dem Bürgersteig fortzusetzen, was dieser dann auch tat.

Kurz darauf fiel den Beamten ein Fahrzeug auf, das Schwierigkeiten beim Ausparken hatte und dessen Scheinwerfer nicht eingeschaltet waren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um die beiden Männer von vorhin handelte. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv, ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)