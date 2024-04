Trier: Regionalausscheid der World Robot Olympiad erstmals im Technikpark

TRIER. Wie können Roboter helfen, in Einklang mit der Natur zu leben und die Folgen von Umweltkatastrophen abzumildern? Antworten gibt es am Samstag, 4. Mai, beim Regionalentscheid der World Robot Olympiad (WRO) im Energie- und Technikpark (ETP) der Stadtwerke.

20 Teams haben die Chance, sich beim dem Wettbewerb unter dem Titel „Earth Allies“ auf Einladung des Kommunalen Bildungsmanagements einen Platz für das Deutschlandfinale am 14./15. Juni in Passau zu sichern.

Auf die Zuschauer warten am 4. Mai ab 12.30 Uhr bei freiem Eintritt spannende Wettbewerbe am neuen Austragungsort, dem ETP am Grüneberg in Trier-Nord.

Seit 2024 sind die Trierer Stadtwerke neuer Partner des Regionalentscheids, der insgesamt schon zum vierten Mal stattfindet, und stellen auch die Wettbewerbsräume. Die WRO-Organisatoren des Gastgeberlandes des Weltfinales 2024 in der Türkei haben mit „Earth Allies“ ein Motto für diese Saison gewählt, das aktueller nicht sein kann. Es geht um die Frage, wie Roboter die Menschen unterstützen können, in Harmonie mit der Natur zu leben.

In der Kategorie „RoboMission“ lösen die Kinder und Jugendlichen mit ihren selbstgebauten Robotern je nach Altersklasse unterschiedlich schwierige Parcours passend zum aktuellen Oberthema „Earth Allies“: „Regionale Landwirtschaft“, „Grüne Stadt“ und „Naturgewalten“. Aus Trier kann sich ein Team je Altersklasse für das Deutschlandfinale im Juni in Passau qualifizieren. Dort winken Startberechtigungen zum WRO-Weltfinale in der Türkei. Insgesamt haben sich 20 Teams mit über 50 Kindern und Jugendlichen in drei Altersklassen für den aktuellen Wettbewerb angemeldet.

Die World Robot Olympiad (WRO) ist ein internationaler Wettbewerb, der Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaft und Technik begeistern soll. Die Veranstaltung in Trier ist eine von rund 50 regionalen Ausscheiden im Bundesgebiet. Die Zahl der teilnehmenden Kommunen ist 2024 weiter gestiegen.

Weitere Informationen: www.worldrobotolympiad.de