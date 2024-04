Flüchtender Fahrer springt während Verfolgungsfahrt aus dem Auto – Pkw kracht in Polizeiwagen

SAARBRÜCKEN. Wie die Polizei Völklingen mitteilt, kam es am Mittwochabend, gegen 23.00 Uhr, in der Gerhardstraße in Saarbrücken zu einer Verfolgungsfahrt.

Nachdem ein 29-jähriger Fahrer eines schwarzen Audi A6 einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete dieser mit seinem Wagen über die Gerhardstraße, Jakobstraße in die Luisenthaler Straße. Dabei wurde der Audi zeitweise mit 130 km/h geführt.

Nachdem der Fahrer in Luisenthal in die Bahnhofstraße und anschließend in die Neue Straße abgebogen war, verlangsamte er die Geschwindigkeit. In einem unbemerkten Augenblick sprang der 29-jährige Fahrer aus dem Wagen und versuchte zu Fuß zu flüchten.

Er konnte jedoch unweit von dem Audi festgenommen werden. Der sich noch in Bewegung befundene fahrerlose Audi stieß in der Folge zunächst mit einem Streifenwagen zusammen und kam letztendlich in einer Hecke zum Stehen.

Der 29-jährige Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Die Polizei in Völklingen sucht nun Zeugen, die durch die riskante Fahrweise des 29-Jährigen gefährdet worden sind. Diese werden gebeten, sich mit der Dienststelle unter der Telefonnummer 06898 2020 in Verbindung zu setzen.