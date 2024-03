Einbruch in Schulgebäude in Wittlich – Täter auf frischer Tat ertappt

WITTLICH. Am Abend des 28.3.2024 kam es zu einem vollendeten Einbruchsdiebstahl in einem Schulgebäude in Wittlich.

Der 23-jährige Tatverdächtige konnte hierbei durch Mitarbeiter der Einrichtung auf frischer Tat ertappt und den verständigten Polizeibeamten zugeführt werden. Er entwendete ein Werkzeug, das er für die weitere Tatausführung nutzen wollte, sowie einen niedrigen Geldbetrag aus einer Klassenkasse. Weiterer Schaden konnte folglich insbesondere durch das mutige Eingreifen der Mitarbeiter verhindert werden.

Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)