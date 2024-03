Wasserrohrbruch in der Mühlenstraße: Busumleitung in Irsch wird verlängert

TRIER. Aufgrund eines Wasserrohrbruchs in der Mühlenstraße in Trier-Irsch wird die dortige Baumaßnahme mit Vollsperrung um eine Woche verlängert. In Folge dessen verlängert sich auch die Umleitung der Busse der Linien 7 und 84 zwischen der Ersatzhaltestelle Irscher Mühle und Irsch Abzweig.

Für die Dauer der Umleitung werden die Haltestellen Irscher Mühle, Irscher Berg und Mühlenstraße an die Ersatzhaltestelle Irscher Mühle und Haltestelle Irsch Abzweig verlegt. Die Verlängerung der Baumaßnahme und der Umleitungen dauert voraussichtlich bis Freitag, 5. April 2024.

Bei Fragen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/71 72 73 zur Verfügung. Fragen zur Baumaßnahme beantwortet der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-3600. (Quelle: SWT)