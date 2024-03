Trier-Land: Neues Brand- und Ausbildungszentrum – Projekt „Echternacherhof“ nimmt Fahrt auf

TRIER-LAND. Die Verbandsgemeinde Trier-Land investiert umfangreich in die Zukunft ihrer Feuerwehr. Das geplante Brand- und Ausbildungszentrum (BAZ) Trier-Land am Standort Newel-Echternacherhof stellt einerseits eines der größten Hochbauprojekte der VG der kommenden Jahre dar. Andererseits bringt es auch wesentliche Vorteile für den Brand- und Katastrophenschutz und damit für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger mit sich.

Für die Realisierung plant die Verbandsgemeinde Trier-Land eine gemeinsame Projektgesellschaft mit der SWT Immobilien- Servicegesellschaft mbH. „Die Projektsteuerung unter dem Dach ‚Projektentwicklungsgesellschaft (PEG) Trier-Land‘ mbH“, an der die VG Trier-Land mit 74,9 Prozent beteiligt ist, schafft bei einem Projekt dieser Größenordnung Synergieeffekte und entlastet die VG-Verwaltung“, sagt VG-Bürgermeister Michael Holstein.

Christian Reinert, der seitens der SWT die Geschäftsführung übernimmt, ergänzt: „Beim Brand- und Katastrophenschutzzentrum in Ehrang und den Planungen rund um die neue Feuerwache in Trier konnten wir gute Erfahrungen als Projektsteuerer in diesem Bereich sammeln und freuen uns darauf, diese in die neue Gesellschaft einzubringen.“ Abschließend ist sich VG-Bürgermeister Holstein sicher, dass „das Projekt durch die Zusammenarbeit in der neuen Gesellschaft bald richtig Fahrt aufnehmen kann.“