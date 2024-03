Nach Bus-Crash: Verunglückte Schüler können Reise nach Österreich fortsetzen

Am Dienstag kollidiert ein Lkw mit dem Reisebus einer Schulgruppe bei Landau. Die Schüler aus Großbritannien haben bei dem Unfall auf dem Weg zur Skifreizeit aber Glück im Unglück.

LANDAU. Nach der Kollision ihres Reisebusses mit einem Lkw haben die betroffenen Schüler und Lehrer ihre Reise fortsetzen können.

Die Gruppe war am Dienstagmorgen auf dem Weg von Wales nach Salzburg zum Skifahren, als es auf einer Bundesstraße bei Landau zum Zusammenstoß mit dem Lastwagen kam, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Edenkoben am Mittwoch mitteilte.

Von den Schülern und Lehrern wurde niemand verletzt. Nach einem mehrstündigen Aufenthalt in einer nahegelegenen Turnhalle konnte die Gruppe ihre Reise am Nachmittag mit einem Ersatzbus fortsetzen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.