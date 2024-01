ULFLINGEN. Am späten Abend des 24.1.2024 ereignete sich am Bahnhof in Ulflingen ein Überfall auf einen Taxifahrer.

Ersten Informationen nach entwendeten die vier Passagiere den Autoschlüssel des Taxis unter Anwendung von Gewalt und flüchteten anschließend mit dem Fahrzeug. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)