Schrecklich: Brand in Einfamilienhaus – Frau weckt Mann rechtzeitig und stirbt selbst in den Flammen

WINDESHEIM. Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Windesheim im Landkreis Bad Kreuznach ist ein Mensch gestorben. Die Feuerwehr fand ihn am Donnerstag tot in dem Einfamilienhaus auf, wie die Polizei mitteilte.

Wie der SWR berichtet, handelt es sich bei der Toten um eine Frau, welche mit ihrem Mann das Einfamilienhaus bewohnte. Demnach sei sie es gewesen, die ihren Mann geweckt und ihn auf das Feuer aufmerksam gemacht habe. Dieser habe dann noch versucht, die Flammen zu löschen, diese hätten sich aber schnell ausgebreitet.

Er habe dann noch nach seiner Frau gesucht, sie nicht gefunden und sei dann aus dem brennenden Haus geflüchtet, heißt es von der Feuerwehr gegenüber dem Südwestrundfunk..

Die Löscharbeiten dauerten am Donnerstagmorgen noch an. Die Kriminalpolizei ermittle nun zur Todes- und zur Brandursache, hieß es.

(SWR/ dpa)