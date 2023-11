Trier: Freie Wähler besorgt über Sicherheit in der Innenstadt

TRIER. Die Freien Wähler Trier sind ernsthaft besorgt über die Sicherheitslage in der Stadt Trier und fordern die Verantwortlichen zum Handeln auf.

Angesichts der Zunahme an Überfällen in der Innenstadt von Trier äußert sich der Kreisvorsitzende der Freien Wähler Trier, Daniel Klingelmeier, sehr besorgt über die Situation in der Stadt: „Fast schon wöchentlich müssen wir schreckliche Nachrichten hören über zunehmende Gewalt auf den Straßen und Plätzen der Stadt“. Und weiter: „Nachdem die Bevölkerung erst am 13. November 2023 über gleich zwei Angriffe und Überfälle im Bereich der Simeonstraße und der Südallee informiert wurde, sowie am 23. November über einen Raubüberfall an der Treviris-Passage, müssen wir nun heute erfahren, dass eine junge Frau im Bereich des Parkplatzes beim Rindertanzplatz von drei Unbekannten belästigt wurde“.

Angesichts der Situation fordern die Freien Wähler die Verantwortlichen zum Handeln auf und betonen das Recht der Bürgerinnen und Bürger der Stadt auf Sicherheit im öffentlichen Raum. Besonders alarmierend sei die Tatsache, dass seitens der Stadtverwaltung und des Stadtrates keinerlei Maßnahmen ergriffen werden, heißt es von den Freien Wählern. Klingelmeier kritisiert, dass insbesondere von CDU-Ordnungsdezernent Britten und SPD-Oberbürgermeister Leibe bisher keinerlei klare Stellungnahme oder Handlungspläne zu diesem drängenden Problem gekommen seien.

Es entstehe der Eindruck, dass das Problem ignoriert werde, anstatt ein klares und umfassendes Sicherheitskonzept vorzulegen. Es müssten unverzüglich konkrete Schritte unternommen werden, um die steigende Kriminalität in der Innenstadt einzudämmen und zurückzudrängen. (Quelle: Freie Wähler Trier)