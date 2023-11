Apotheken-Streik in Rheinland-Pfalz: Trierer Apotheken tauschen Notdienst

TRIER. Wie von lokalo.de berichtet, werden am 15. November erneut viele Apotheken in Rheinland-Pfalz und dem Saarland aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung geschlossen bleiben. Bereits am 14. Juni hatten sich rund 90 Prozent der Apotheken in Rheinland-Pfalz und dem Saarland an dem bundesweiten Apotheken-Protesttag beteiligt.

Die Zahl der Apotheken in Rheinland-Pfalz war laut Mitteilung seit 2012 von 1084 auf 865 gesunken. Der Apotheker-Verband kritisiert, dass Apotheken gestiegene Kosten nicht auf die Verkaufspreise umlegen können. Angesichts gestiegener Löhne, Investitions- und Energiekosten sowie Problemen mit Lieferengpässen würden einige Apotheken «in die Knie» gezwungen, sagte Susanne Koch, Vorsitzende des Saarländischen Apothekervereins.

Auch in Trier werden 15.11.2023 die Apotheken erneut weitgehend geschlossen streiken. Einzig und alleine die Notdienstapotheken werden geöffnet haben.

Aufgrund einer besseren Erreichbarkeit kam es kurzfristig zu einem Notdiensttausch: statt der West Apotheke wird die Gangolf Apotheke (Fleischstr. 11, 0651-40404) den Notdienst übernehmen. Die West Apotheke wird sich am Streik beteiligen und ebenfalls geschlossen haben, heißt es aus der West Apotheke.

Neben der Gangolf Apotheke wird planmäßig die Hildegardis Apotheke (Rheinstr. 18 in Ruwer) geöffnet haben.