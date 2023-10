Ganztags geschlossen: Apotheken in Rheinland-Pfalz und Saarland planen erneuten Protesttag

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung werden am 15. November erneut viele Apotheken in Rheinland-Pfalz und dem Saarland geschlossen bleiben.

Notdienst-Apotheken werden öffnen, wie der Apothekerverband Rheinland-Pfalz am Dienstag mitteilte. Ein Großteil der Apotheken im Land werde aber ganztags geschlossen bleiben. Bereits am 14. Juni hatten sich rund 90 Prozent der Apotheken in Rheinland-Pfalz und dem Saarland an dem bundesweiten Apotheken-Protesttag beteiligt, hieß es von den jeweiligen Verbänden.

Die Zahl der Apotheken in Rheinland-Pfalz war laut Mitteilung seit 2012 von 1084 auf 865 gesunken. Der Verband kritisiert, dass Apotheken gestiegene Kosten nicht auf die Verkaufspreise umlegen können. «Die Arzneimittelpreise und das Apothekenhonorar sind staatlich festgelegt», sagte Andreas Hott, Vorsitzender des Apothekerverbandes Rheinland-Pfalz. Die Branche beklagt eine seit Jahren unzureichende Finanzierung und fordert deshalb Honoraranhebungen.

Angesichts gestiegener Löhne, Investitions- und Energiekosten sowie Problemen mit Lieferengpässen würden einige Apotheken «in die Knie» gezwungen, sagte Susanne Koch, Vorsitzende des Saarländischen Apothekervereins.

Für den Protesttag ist zudem eine gemeinsame Kundgebung von Apothekenteams aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland geplant.