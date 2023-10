Stadtgeschichte – Gerolsteiner Stadtarchiv erhält Fotosammlung Fredy Lange

GEROLSTEIN. Unzählige Aufnahmen machte Fredy Lange mit Stadt- und Ortsansichten. Einige Kisten mit Negativen konnten „gerettet“ werden. Der fotografische Nachlass befindet sich nun im (künftigen) Stadtarchiv der Stadt Gerolstein.

Der Name „Fredy Lange“ (1903 – 1989) dürfte vielen (älteren) Mitbürgerinnen und Mitbürgern bekannt sein. Fredy Lange begeisterte sich bereits als Kind für das Fotografieren. Nach seiner Ausbildung zum Fotografen und der Tätigkeit bei verschiedenen Fotolaboren gründet er zunächst die „Photografische Werkstätte Fritz Lange, Casselburg“. Seit 1930 führte er sein Geschäft unter dem Namen „Photo Fredy Lange“ bis in die 1970er Jahre an verschiedenen Standorten in der Innenstadt von Gerolstein. Sein Werbespruch lautete stets: „Geh ohne Bange zu Photo Fredy Lange“.

Zum Tagesgeschäft eines Fotografen gehörten damals Aufnahmen bei Familienfeiern (Taufen, Kommunion und Konfirmation, Hochzeit und Goldhochzeiten, etc). und natürlich Portraits und Passbilder. In einem Eigenverlag gab Fredy Lange Fotoserien heraus mit Landschaftsmotiven von Gerolstein und Umgebung. Künstlerisch gestaltete Postkarten mit Impressionen aus der Eifel gehören ebenfalls zum Angebot seines Verlages. Daneben wurden auch Werbepostkarten für Hotels und Gaststätten erstellt.

Unzählige Aufnahmen machte Fredy Lange mit Stadt- und Ortsansichten sowie von Gebäuden, Plätzen, Straßen und bei Veranstaltungen und besonderen Ereignissen. Seine Aufnahmen zeigen ferner Unternehmen, Handwerksbetriebe und Geschäfte sowie auch die Aktivitäten vieler Vereine. Es gibt wohl keinen Ort in der Vulkaneifel, in dem Fredy Lange nicht fotografiert hat. Seine Fotos wurden in vielen Büchern und Schriften über Gerolstein bzw. die Eifel veröffentlicht. Die Bilder dokumentieren insbesondere die Entwicklung der Stadt Gerolstein vor, während und nach dem 2. Weltkrieg bis in die 1980er Jahre.

Es ist kaum abschätzbar, wie viele Fotos Fredy Lange in seiner langjährigen Tätigkeit als Berufs- und Hobbyfotograf gemacht hat. Nach dem Abriss eines Gebäudes auf dem Gelände des ehemaligen Gerolsteiner Brunnen, in dem Familie Lange damals lebte, sind viele seiner Fotos leider „spurlos verschwunden“.

Einige Kisten mit Negativen konnten „gerettet“ werden. Diese Foto-Negative sind über Umwege vor ca. 15 Jahren nach Gerolstein zurückgekommen und in den Besitz von Rainer Nowotny gelangt. Er hat sich über viele Jahre der Aufgabe gewidmet, diese Negative zu sichten, zu sortieren und in ein digitales Format zu scannen. Soweit wie möglich hat er die Fotos betitelt und anschließend nach Orten und Themen in entsprechende Dateiordner abgelegt. Insgesamt handelt es sich dabei um rund 24.600 Bilder.

Rainer Nowotny hat nunmehr mit Zustimmung von Frau Lange-Löckenhoff (Tochter von Fredy Lange) die von ihm bearbeitete Fotosammlung der Stadt Gerolstein übergeben. Die Sammlung umfasst neben Foto-Negativen auf Film auch rund 1.200 Fotoplatten aus Glas (also aus den Anfängen der Fotografie) sowie die entsprechenden Fotos als digitale Bilddateien. Der fotografische Nachlass von Fredy Lange befindet sich im (künftigen) Stadtarchiv der Stadt Gerolstein.

Bei der offiziellen Übergabe der Sammlung dankte ihm Stadtbürgermeister Uwe Schneider für seine jahrelange unermüdliche Arbeit zur Sicherung und Aufbereitung der Fotosammlung: „Wir sind stolz und dankbar dafür, dass Herr Nowotny und Frau Lange-Löckenhoff unserem Stadtarchiv diese einmalige Sammlung anvertrauen. Die Stadt wird sehr sorgsam und respektvoll mit diesem ‘Schatz’ umgehen.“

Quelle: Stadtarchiv Gerolstein / Verbandsgemeinde Gerolstein