++ Regenwetter in der Region – stürmische Böen am Samstag ++

BARWEILER. In Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich die Menschen auf Wolken und Regen einstellen. Am Donnerstag sei es zunächst noch trocken, im Laufe des Tages komme es verbreitet zu Regen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten zwischen 14 und 19 Grad. Der Wind wehe schwach bis mäßig.

Am Freitag sei der Himmel bedeckt; es gebe weiterhin verbreitet Regen. Das Thermometer zeige maximal 12 bis 16 Grad an. Dazu komme schwacher bis mäßiger Wind, der sich im Bergland örtlich zu starken bis stürmischen Böen steigere.

Am Samstag komme es weiterhin oft zu dichten Wolken am Himmel, mitunter regne es auch. Am Nachmittag lasse der Niederschlag zumindest im Süden nach und es lockere sich zeitweise auf. Die Höchsttemperaturen liegen nach DWD-Angaben bei 12 Grad in der Eifel und 16 Grad in der Vorderpfalz. Der Wind sei mäßig bis frisch, mit starken und teils auch stürmischen Böen. In den Kammlagen seien darüber hinaus Sturmböen möglich. (Quelle: dpa)