Repair Café Trier: Auf schönes Jubiläums-Fest folgen weitere Reparatur-Veranstaltungen

TRIER. Bereits Ende September wurde nach der regulären Repair-Café-Veranstaltung am 30.09.23 das Jubiläum des Projekts Repair Café Trier, welches am 19.10.2023 zehn Jahre alt wird, im Innenhof des Jugendzentrums Mergener Hof e. V. gefeiert. Nachdem das Fest um 15.00 Uhr von Sophie Lungershausen (Geschäftsführerin von Lokale Agenda 21 Trier e. V.) mit Unterstützung durch die Trierer Bürgermeisterin Elvira Garbes eröffnet wurde, spielte die Band Papertones.

Bei schöner Musik und 18 Grad Celsius mit Sonnenschein konnten sich dann alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Jubiläumsfestes – darunter die zuvor für ihr langjähriges Engagement geehrten Ehrenamtlichen des Repair-Café-Teams – am reichhaltigen Buffet stärken und Repair-Café-Erfahrungen austauschen.

Wer nun traurig ist, dieses tolle Fest verpasst zu haben, hat jedoch die Möglichkeit, noch an zwei Terminen 2023 (28.10. & 25.11.) eine ‘normale’ Reparatur-Veranstaltung von Repair Café Trier zu besuchen und defekte Gegenstände (fast) aller Art unter Anleitung von ehrenamtlichen Expertinnen und Experten kostenlos wieder fit zu machen.

Am 28.10.23 heißt es von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr im Mergener Hof (Rindertanzstr. 4, 54290 Trier) also wieder „Reparieren statt Wegwerfen“.

Ein Reparatur-Termin für diese Veranstaltung kann ab dem 23.10. per E-Mail an info@repaircafe-trier.de vereinbart werden. Zusätzlich ist am Mittwoch, 25.10. & Donnerstag, 26.10., von 10.00 – 14.00 Uhr die Rufnummer 0651/998-531-71 für telefonische Anmeldungen freigeschaltet.

Ein spontaner Besuch der Veranstaltung ohne Reparatur-Termin (mit Wartezeit) ist aber auch möglich! (Quelle: Lokale Agenda 21 Trier e. V.)