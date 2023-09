Vulkaneifel: 13-Jährige aus fahrendem Auto an den Haaren gezogen – PKW haut ab

GEROLSTEIN. Ein völlig kurioser Fall einer Körperverletzung und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ereignete sich am 28.9.2023 gegen 16.20 Uhr. Ein 13-jähriges Mädchen aus dem Bereich der VG Gerolstein befuhr mit ihrem Fahrrad die Büscheicher Straße in Gerolstein.

Plötzlich wurde sie in Höhe der Hausnummer 32 von einem BMW Alpina mit luxemburgischen Kennzeichen überholt. Der Beifahrer, ein Mann, streckte den Arm aus dem Fenster und zog das junge Mädchen an den Haaren, ließ sie jedoch umgehend wieder los, so dass es zu keinem Unfallgeschehen kam. Im Anschluss entfernte sich das augenscheinlich mit zwei Personen besetzte Fahrzeug schnell in Richtung Gerolstein.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Täter dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591/95260 erbeten werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)