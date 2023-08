Weinlese beginnt: Winzer starten am Montag Federweißer-Saison

NEUSTADT/WEINSTRAẞE. Die Lese für den Federweißen beginnt in Deutschland offiziell am kommenden Montag (14. August) in Neustadt an der Weinstraße.

Die Pfälzische Weinkönigin Lea Baßler werde im Weinberg die ersten Trauben der Sorte Solaris ernten, kündigte das Deutsche Weininstitut am Mittwoch im rheinhessischen Bodenheim an. Mitte August habe die Lese auch in den vergangenen Jahren begonnen, 2022 sogar noch vier Tage früher.

Etwa 90 bis 100 Tage nach der Blüte seien die Trauben reif. «Und Solaris ist eine frühreife Sorte», sagte Ernst Büscher, Sprecher des Weininstituts. Der Federweiße sei zudem ja ein leichter Wein.

«Der Regen hat gut getan», betonte Büscher mit Blick auf die Qualität des Weinjahrgangs. In einigen Regionen habe es in den vergangenen Wochen zwar vielleicht ein bisschen zu viel geregnet. «Die Freude der Winzer über den Regen ist aber größer als die Sorgen.»