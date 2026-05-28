Nach Gasalarm im Hunsrück – Bewohner können zurück

GONDERSHAUSEN – Bei Baggerarbeiten ist im Hunsrückort Gondershausen eine Gasleitung beschädigt worden.

Nachdem 31 Bewohner aus ihren Häusern evakuiert wurden, gaben die Einsatzkräfte am späten Abend Entwarnung.

Messungen der Feuerwehr hätten ergeben, dass die betroffenen Gebäude gefahrlos betreten werden könnten, teilte die Polizei mit. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

Bei Glasfaserarbeiten wurde die Gasleitung mit einer sogenannten Erdrakete beschädigt. Hierdurch trat Gas in das Erdreich und in angrenzende Häuser ein. Für die Evakuierung waren Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Das Gebiet sei im Umkreis von 105 Metern um die Gasleitung abgesperrt worden, wie die Behörden mitteilten. Alle Verkehrsbeeinträchtigungen seien inzwischen aufgehoben worden.