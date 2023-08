Gerolstein: Diebstahl aus Fahrzeugen, EC-Karten Abhebungen und dreister Krankenhaus-Dieb!

GEROLSTEIN. Gleich mehrere Eigentumsdelikte sowie einen dreisten Diebstahl aus dem Krankenhaus nahmen die Beamtinnen und Beamten der Polizeiwache Gerolstein am gestrigen Montag, 7. August, entgegen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe und Hinweise von potentiellen Zeugen.

Im Zeitraum 5. August bis 7. August begaben sich bisher unbekannte Täter in die Straßen “Burgring”, “Eichenweg” und “Waldstraße” in der Ortslage von Gerolstein.

Diese Delikte wurden der Polizei gemeldet:

Wie der Polizeiwache Gerolstein am Montag erst mitgeteilt wurde, begab sich ein bisher unbekannter Täter am 24.07.2023 bereits in das Krankenhaus Gerolstein, wo er einem dort liegenden Patienten sein Mobiltelefon aus dem Zimmer entwendete.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.