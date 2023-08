Einbrecher in Trier unterwegs – Arztpraxis und Mehrfamilienhaus betroffen!

TRIER. Vermutlich am Wochenende sowie am heutigen Montagmorgen, 5. August, kam es in Trier zu Einbrüchen infolgedessen die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen aufgenommen hat.

Demnach drangen bisher unbekannte Täter, im Zeitraum zwischen Freitag und Montag, in Praxisräumlichkeiten in der Tessenowstraße in Trier ein und entwendeten dort Bargeld.

Ebenfalls drangen in einem Zeitraum von 10 Minuten, bislang unbekannte Täter am heutigen Montagmorgen, 5. August gegen 9 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Allee ein und entwendeten diverse dort Schmuckstücke.

Die Kriminalpolizei Trier hat jeweils die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen getroffen haben, sich unter 0651-97792290 zu melden.

(Quelle: Polizei)