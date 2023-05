Trier-Pfalzel: Während der Bewohner schlief – Einbrecher dringt durch offenstehende Tür ein

TRIER-PFALZEL. Wie die Polizei Schweich mitteilt, drang ein bislang unbekannter Täter in der Nacht vom 22.05.2023, zwischen 00.00 Uhr und 06:20 Uhr durch eine offenstehende Haustür in der Eichendorffstraße in Trier-Pfalzel in ein Zweifamilienhaus ein.

Trotz der schlafenden Anwesenheit des Geschädigten entwendete der unbekannte Täter aus dem Schlafzimmer eine Geldbörse, ein Rucksack und Tabak.

Der Bewohner stellte den Einbruch erst am Morgen fest und wurde durch den Unbekannten nicht geweckt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.